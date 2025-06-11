Спикер Сокол рассказал о планах по развитию лесной промышленности и туризма в Сибири

Сибирь готовится к выполнению масштабного проекта, нацеленного на развитие ключевых сфер экономики. О старте инициативы на совещании Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» в Кемерове рассказал председатель Верховного Совета Хакасии Сергей Сокол, сообщили «Государственные новости».
По словам спикера, новая стратегия определяет вектор развития Сибири до 2035 года и будет контролироваться Минэкономразвития России. Участие регионов сводится к определению точек роста на местах.
Основными отраслями, важными для экономической динамики Сибири, определены лесная промышленность с углубленной обработкой древесины, добыча и переработка редких металлов, туризм, сельскохозяйственная деятельность, нефтегазовый сектор и угольная промышленность.
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