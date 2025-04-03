Спикер Сокол: фонд «Защитники Отечества» помогает героям и их семьям

На протяжении двух лет по всей России активно действуют фонды «Защитники Отечества», оказывающие всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции, их семьям и и близким погибших героев. О работе объединения рассказал председатель Верховного совета Хакасии Сергей Сокол, сообщили « Государственные новости ».

Основной задачей организации он назвал обеспечение комплексной помощи ветеранам СВО и их родственникам в различных аспектах повседневной жизни.

Спикер отметил, что деятельность сотрудников фондов охватывает широкий спектр направлений: начиная от предоставления медицинской и психологической помощи и заканчивая содействием в вопросах трудоустройства и получения образования. Особенное внимание уделяется ветеранам, вернувшимся домой с тяжелыми ранениями.