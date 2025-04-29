Спикер Бельский заявил о сокращении дефицита медработников в Петербурге

В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга растет число сотрудников. По результатам 2024 года показатели укомплектованности превысили план, сообщил « Петроград » со ссылкой на данные спикера Законодательного собрания Александра Бельского.

Государственный деятель заявил о прогрессе в решении проблемы нехватки кадров в сфере здравоохранения города. Так, средний медперсонал заполнил штат амбулаторных учреждений на 96%, врачи — на 94,5%. В общей сложности в городе работают 38 тысяч врачей при плановом показателе в 33,6 тысячи.

Власти Северной столицы анонсировали запуск проекта «Медицинские кадры» с 2025 года. Ожидается, что он поможет окончательно решить проблему нехватки медперсонала.