Спикер Бельский заявил о сокращении дефицита медработников в Петербурге

В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга растет число сотрудников. По результатам 2024 года показатели укомплектованности превысили план, сообщил «Петроград» со ссылкой на данные спикера Законодательного собрания Александра Бельского.
Государственный деятель заявил о прогрессе в решении проблемы нехватки кадров в сфере здравоохранения города. Так, средний медперсонал заполнил штат амбулаторных учреждений на 96%, врачи — на 94,5%. В общей сложности в городе работают 38 тысяч врачей при плановом показателе в 33,6 тысячи.
Власти Северной столицы анонсировали запуск проекта «Медицинские кадры» с 2025 года. Ожидается, что он поможет окончательно решить проблему нехватки медперсонала.
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