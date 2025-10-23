Специалисты завершили реставрацию Комендантского кладбища в Петропавловской крепости

В Петропавловской крепости после года реставрационных работ будет вновь открыто Комендантское кладбище. Об этом написало СМИ со ссылкой на пресс-службу Государственного музея истории Петербурга.

За этот период специалисты обновили 19 надгробий комендантов крепости, относящихся к XVIII – началу XX веков, выполненных из известняка, гранита, мрамора и металла. Работы включали реставрацию ограды и подпорной стенки, а также установку системы водоотведения.

Особое внимание уделили восстановлению утраченных деталей: на могиле Н. Д. Корсакова вновь красуется мраморный крест, а на памятнике М. К. Крыжановского — бронзовая доска. Скульптурное распятие вернулось на свое место на кресте захоронения И. Н. Скобелева, после хранения в музейных фондах.