Специалисты «СберАвто» призвали водителей провести техосмотр автомобиля после зимы

С приходом весны автомобили требуют повышенного внимания из-за последствий зимнего периода. Специалисты пресс-службы «СберАвто» рассказали RT , на что в первую очередь следует обратить внимание владельцам машин.

Прежде всего, эксперты советуют сменить шины на летние, как только средняя температура воздуха стабильно поднимется выше +5...+7 градусов. Зимние шины в теплую погоду изнашиваются быстрее и ухудшают управляемость на сухом асфальте. Также рекомендуется проверить состояние зимних шин и при необходимости убрать их на хранение.

Весной на дорогах часто появляются скрытые под водой ямы, которые могут повредить подвеску или нарушить развал-схождение. Если водитель замечает вибрации, посторонние звуки или уводит в сторону, лучше провести диагностику. Специалисты считают, что начало весны — подходящее время для проверки подвески и ходовой части.

«Зимой дороги обрабатывают реагентами, а их остатки могут задерживаться в колесных арках, на элементах подвески и днища. Поэтому весной рекомендуется тщательно вымыть автомобиль», — предупредили в компании.

Также следует заменить воздушный фильтр, так как весной в воздухе становится больше пыли и пыльцы. Загрязненный фильтр может ухудшать работу двигателя и увеличивать расход топлива. Салонный фильтр также стоит заменить для поддержания комфортного микроклимата в салоне.