Специалисты рассказали, что осенняя усталость и бессонница часто связаны с дефицитом солнечного света

Врач-сомнолог Елена Колесниченко и эксперты в области освещения и товаров для сна рассказали «Известиям» , как справиться с осенней усталостью и бессонницей.

Осенняя усталость и бессонница часто связаны с дефицитом солнечного света. По словам врача-сомнолога Елены Колесниченко, недостаток естественного света нарушает выработку мелатонина и сбивает циркадные ритмы, что вызывает дневную сонливость и бессонницу.

Инженер-светотехник Arlight Анна Ильчук предложила решение — биодинамическое освещение, которое имитирует движение солнца по небосклону и помогает нормализовать биологические ритмы.

Кроме того, возвращение к рабочему ритму после отпусков может вызвать стресс и нарушить сон. Важно создать ритуал расслабления перед сном, например, прогулку или медитацию.

Категорийный менеджер ORMATEK Марина Власова подчеркнула важность правильного выбора матраса и подушки. Они должны соответствовать параметрам покупателя и особенностям его сна, чтобы обеспечить качественный отдых.