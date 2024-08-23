Специалисты расшифровали мелодии, выгравированные на стене в Петродворцовом районе Петербурга

Сотрудники консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова расшифровали мелодии, выгравированные на стене Дубового кабинета Петра I в Петродворцовом районе Петербурга. Об этом сообщил сайт «Петроград».

Расшифрованная запись оказалась произведением Жана-Батиста Люлли — композитора короля Франции Людовика XIV. Она была нанесена на стене на старофранцузском языке.

По ком звонят санкции? Как дешевая российская рыба стала для европейцев «золотой»

Sina Schuldt/dpa

Курская битва: когда мы окончательно сосредоточились

Великая Отечественная война, Курская битва. Атака соединений 5-й Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки

Диана Буцко. Как проживавшая в России журналистка оказалась на стороне Украины

Чужие здесь ходят. Кто такие ксеноморфы и какими они бывают

Срок или штраф? Наказание за ненасильственные преступления в России смягчат

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте