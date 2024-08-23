Специалисты расшифровали мелодии, выгравированные на стене в Петродворцовом районе Петербурга
Сотрудники консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова расшифровали мелодии, выгравированные на стене Дубового кабинета Петра I в Петродворцовом районе Петербурга. Об этом сообщил сайт «Петроград».
Расшифрованная запись оказалась произведением Жана-Батиста Люлли — композитора короля Франции Людовика XIV. Она была нанесена на стене на старофранцузском языке.
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