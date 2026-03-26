Специалисты обновили наружное освещение на Сосновском проспекте в Петербурге

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга завершилось оборудование наружного освещения на Сосновском проспекте. Установлено 21 опору и 22 светодиодных светильника, что обеспечит комфортные условия для жителей района, написал «Петроград» .

Для подключения нового оборудования проложено более километра кабельной линии и смонтировано 690 метров воздушной проводки. Хотя длина проспекта составляет всего 870 метров, его значение для жителей трудно переоценить — это дорога к важным социальным объектам, таким как спортивные и образовательные учреждения, а зимой здесь прокладывают лыжню.

Ожидается, что в 2026 году начнутся работы по строительству освещения в квартале рядом с Охтинским мысом, а также реконструкция освещения на Новочеркасском проспекте и в квартале вдоль реки Охты.

На данный момент доля светодиодных ламп в системе наружного освещения Санкт-Петербурга составляет более 66%.