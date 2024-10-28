Специалисты объявили экстренное предупреждение на Курилах в связи с циклоном

Сахалинское управление Росгидромета на территории Северо-Курильского района сообщило о сильных дождях и порывах ветра до 25–30 метров в секунду в понедельник, 28 октября. В регионе объявлено экстренное предупреждение, написал RT.
Как уточнило издание «Известия», непогода связана с прохождением циклона. В МЧС России отметили, что все необходимые силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных метеоявлений, готовы к реагированию.
Ранее у южной группы Курильских островов в акватории Тихого океана сейсмологи зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,5.
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