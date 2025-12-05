Специалисты начали работу над понтонным мостом, который соединит Китай и Хабаровский край

На фоне отмены ограничений на российско-китайской границе строительные работы по сооружению пограничных переходов активизировались. Китайские инженеры уже начали возводить понтонную переправу через реку Уссури недалеко от села Покровка. Строительство началось после того, как река покрылась льдом необходимой толщины, что позволило эффективно и быстро осуществить монтаж конструкций, написал сайт transsibinfo.com .

Пока точной даты запуска переправы не объявлено, однако прошлогодний опыт показывает, что она может начать функционировать ориентировочно 21 декабря. В ожидании открытия, туристические фирмы уже активно бронируют новогодние туры в популярный китайский город Жаохэ, который посещают тысячи российских туристов ежегодно. В 2024 году его посетили около 15 тысяч россиян.