Специалисты Гидрометцентра предупредили россиян об аномалиях погоды в сентябре

Синоптики Гидрометцентра России сообщили, что теплая погода в сентябре установится практически на всей Европейской части страны. Так, средняя температура первого осеннего месяца в Москве и других регионах Центрального федерального округа окажется на градус выше, чем обычно, написал сайт kp.ru .

По данным «Фобоса», в большинстве регионов Европейской России средняя месячная температура будет на 2-4 градуса выше нормы, однако в Сибири и на Урале сентябрь будет таким, как положено по климатическим нормам.

На Дальнем Востоке, в Приволжском федеральном округе, на Северном Кавказе, в Республике Коми, Волгоградской и Астраханской областях аномалий в погоде не ожидается, добавили специалисты.