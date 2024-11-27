Чтобы обучение было эффективным, стоит попробовать организовать его процесс через игру. Об этом ИА RuNews24.ru рассказала психолог, номинант премии крупнейшего международного сообщества «Лучшая ведущая игры» Алиса Решетникова.

Она отметила, что игра поможет не только помочь в обучении, но и стать своего рода терапией. В зависимости от задачи можно выбирать разные виды активности.

Как добавил RT, подойдет разыгрывание ситуации по ролям, различные тренинги или настольные игры. Главная задача в том, чтобы вовлечь в процесс всех участников, создавая при этом комфортную и безопасную среду.