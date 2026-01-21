Специалист РАН Семенов сообщил, что предстоящая весна в России будет теплее предыдущих

Директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов сообщил «Москве 24» , что предстоящая весна в России, вероятно, будет теплее предыдущих.

По словам ученого, детальные прогнозы за 1,5 месяца не делаются: «Однако предсказать конкретные погодные условия или точные даты, например, схода снежного покрова, невозможно».

Специалист отметил, что долгосрочные тенденции указывают на смещение начала весны на более ранние сроки из-за глобального потепления. Через 10 лет весна будет начинаться раньше и становиться теплее, подчеркнул Семенов.

Также он отметил, что потепление происходит неравномерно: «Температура сильно колеблется: один год может быть теплее на градус, следующий — холоднее на 1,5, а третий — теплее на 2». Однако последние 10 лет XXI века теплее, чем самые теплые годы начала ХХ века, добавил специалист.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что следующий месяц в Москве будет теплее многолетних значений. Она объяснила, что февраль обычно теплее января из-за увеличения светового дня и высоты солнца над горизонтом.