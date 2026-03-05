Специалист по кадрам Сумина сообщила, что в 2026 году наиболее выгодным для отпуска будет июль

Начальница отдела кадрового обеспечения офиса Fix Price Валерия Сумина сообщила РИА «Новости» , что в 2026 году наиболее выгодным для отпуска будет июль. Именно в этом месяце будет наибольшее число рабочих дней — 23, что влияет на размер отпускных выплат.

«Чем больше рабочих дней в месяце, тем выше стоимость одного дня. И потеря его в пользу отпуска менее ощутима для кошелька», — отметила Сумина.

Также она выделила апрель, сентябрь, октябрь и декабрь как «дорогие» месяцы с 22 рабочими днями. Март, июнь и август, по ее словам, тоже неплохи для отпуска — в них по 21 рабочему дню.

Если же финансовая сторона вопроса не важна, можно рассмотреть май для отдыха.

Отдельно стоит упомянуть декабрь — новогодние каникулы предварительно продлятся с 31 декабря по 10 января включительно, что позволяет объединить отпуск с государственными выходными.