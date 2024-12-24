Специалист по этикету Коломацкая: не стоит переносить личные проблемы на работу

Последняя рабочая неделя в 2024 году уже началась, и многие чувствуют усталость. Специалист по этикету Надежда Коломацкая поделилась с Life советами, как избежать конфликтов с коллегами, особенно в условиях шестидневной рабочей недели.

Чтобы не допускать срыва на коллег к концу года, нужно помнить о разделении ролей: на работе мы работаем, а личные заботы оставляем за ее пределами. Необходимо сохранять настрой, что вы находитесь на работе, это помогает поддерживать стрессоустойчивость, выдержку, сдержанность, тактичность и дипломатичность. Такой подход значительно снижает риск конфликтов с коллегами.

Коломацкая также посоветовала не переносить рабочие проблемы на домашних. Умение переключаться между этими ролями облегчает общение как с коллегами, так и с близкими.

Если же необходимо высказать замечание коллеге, эксперт рекомендует сначала похвалить его, причем не один раз, а три.