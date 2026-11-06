Специалист по этикету Коломацкая назвала недопустимым отказ от заглавных букв в деловой переписке

Отказ от заглавных букв в официальной переписке может привести к репутационным потерям. Об этом в беседе с «Москвой 24» предупредила специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.

В Сети набирают популярность ролики, в которых авторы обращают внимание на новую тенденцию: молодые люди все чаще перестают использовать заглавные буквы в начале предложений и имен. По мнению Коломацкой, сегодня на первый план выходит скорость передачи информации при сохранении ее понятности, а молодежь спокойнее относится к отступлениям от норм в онлайне.

Строчные буквы стали маркером неформальности и дружелюбия, тогда как написанное прописными новое поколение воспринимает как дистанцию и официальность. При этом соблюдение норм отсылает к формальной деловой переписке. Опасность возникает при общении поколений: молодежь видит в строчных буквах естественность, а люди постарше — безграмотность.

Эксперт подчеркнула, что молодые люди должны уметь использовать разные языковые коды. Текст из строчных букв допустим в личном чате, но в резюме, официальных письмах и сообщениях клиентам заглавные буквы обязательны. При сомнениях в восприятии адресата, особенно если он старше или выше по статусу, лучше не отступать от правил.