Специалист Минздрава Чуланов: во время сезонных вирусов стоит избегать массового скопления людей
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов в разговоре с Life назвал основные правила, которые спасут от заражения гриппом и другими сезонными вирусами.
Эксперт призвал россиян избегать массового скопления людей и не контактировать с теми, у кого имеются признаки заболевания.
«В целях профилактики респираторных инфекций следует регулярно мыть руки с мылом или пользоваться спиртосодержащими кожными антисептиками», — сказал Чуланов.
Он также посоветовал регулярно проветривать помещения и делать в доме влажную уборку хотя бы один раз в неделю.
Статистика ведомства гласит, что более 60 миллионов россиян вакцинировались от гриппа в текущем эпидемиологическом сезоне.
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