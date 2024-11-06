Специалист Минздрава Чуланов: во время сезонных вирусов стоит избегать массового скопления людей

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов в разговоре с Life назвал основные правила, которые спасут от заражения гриппом и другими сезонными вирусами.

Эксперт призвал россиян избегать массового скопления людей и не контактировать с теми, у кого имеются признаки заболевания.

«В целях профилактики респираторных инфекций следует регулярно мыть руки с мылом или пользоваться спиртосодержащими кожными антисептиками», — сказал Чуланов.

Он также посоветовал регулярно проветривать помещения и делать в доме влажную уборку хотя бы один раз в неделю.

Статистика ведомства гласит, что более 60 миллионов россиян вакцинировались от гриппа в текущем эпидемиологическом сезоне.