Спасли пушистых. Котят достали из вентиляции и сняли на видео

Двух котят достали из вентиляционного короба под потолком магазина «Перекресток» на улице Щербаковской. Кадры спасения животных разместил официальный Telegram-канал общественников «СпасРезерв».
По словам сотрудников магазина, котят заметили за защитной решеткой вентиляции в подсобном помещении. На помощь вызвали спасателей.
Прибывшим на место специалистам пришлось срезать крупную решетку на вентиляционном коробе. Выбраться сами котята не смогли.
Сейчас о животных заботятся работники магазина.
С началом лета домашние коты стали и массово выпадать из окон многоэтажных домов. Ветеринар Шевелев объяснил 360.ru, почему это происходит и как оказать первую помощь животному при падении с высоты.
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