Спасли пушистых. Котят достали из вентиляции и сняли на видео

В Москве спасли котят в магазине на Щербаковской

Двух котят достали из вентиляционного короба под потолком магазина «Перекресток» на улице Щербаковской. Кадры спасения животных разместил официальный Telegram-канал общественников «СпасРезерв».

По словам сотрудников магазина, котят заметили за защитной решеткой вентиляции в подсобном помещении. На помощь вызвали спасателей.

Прибывшим на место специалистам пришлось срезать крупную решетку на вентиляционном коробе. Выбраться сами котята не смогли.

Сейчас о животных заботятся работники магазина.

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