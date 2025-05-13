Спасатели предупредили о сильных осадках с грозой и градом в Татарстане

Жителей Республики Татарстан предупредили о надвигающейся непогоде. Вслед за прогнозируемым потеплением до +24 градусов на этой неделе ожидаются сильные осадки с грозой и градом. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на специалистов регионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, в среду, 14 мая, в Казань придут гроза, град и сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Спасатели посоветовали местным жителям не укрываться от непогоды под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач. Это может быть опасно для жизни и здоровья. Лучше всего пользоваться надземными и подземными пешеходными переходами для пересечения проезжей части.