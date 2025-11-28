Спасатели предупредили о рисках катания на тюбингах, привязанных к автомобилям

Катание на тюбингах, которые привязаны к автомобилям, может быть опасно для жизни. Спасатели призывают отказаться от такого развлечения. Об этом написал RT .

Спасатель международного класса, заслуженный спасатель России и член Российского союза спасателей Сергей Щетинин напомнил, что любое прицепное устройство к автомобилю должно иметь специальное государственное разрешение и быть предназначено для этой цели. «Тюбинг ни в коем случае даже близко не предназначен для этого, поэтому категорически запрещено. Не рекомендуется. Травмоопасно, в том числе и опасно для жизни», — подчеркнул эксперт.

Безопасное катание возможно только на специально оборудованных склонах под присмотром сотрудников аттракциона. Щетинин отметил, что для безопасного катания необходимо выбирать тюбинги заводского производства, соответствующие весу человека, и кататься по одному. Категорически запрещено кататься вдвоем или отпускать детей без присмотра.