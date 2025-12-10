Спасатели Пермского края отреагировали на сообщение о замерзающих лебедях

В Чайковском Пермского края спасатели выехали на реку Кама, где накануне местные жители заметили лебедей, которые якобы примерзли ко льду. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на местную администрацию.

Специалисты нашли на льду следы пребывания лебедей, но самих пернатых не обнаружили. Вероятнее всего, птицы продолжили свой путь.

По словам охотоведа, лебеди — умные птицы, которые каждый год поступают подобным образом. Речь идет о небольшой остановке для отдыха на водоеме.