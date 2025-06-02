Спасатели освободили котят из вентиляции в Пензе

В Пензе произошел необычный случай спасения животных. Местные жители обратились в службу спасения, сообщив о котятах, попавших в беду внутри вентиляционного канала. Оперативно прибывшие на место специалисты использовали оборудование для освобождения маленьких пленников, написала «Пенза-пресс» .

Как выяснилось, трое котят оказались в воздуховоде жилого здания на улице Рахманинова, 28А. Благодаря слаженным действиям команды, все животные были извлечены без повреждений.

Ранее издание рассказывало об извлечении из реки Суры тела мужчины. Его передали представителям правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.