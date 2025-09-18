Спасатели объявили штормовое предупреждение в Ставропольском крае

Сильный ливень с грозой, градом и порывистым ветром ожидается на территории Ставропольского края. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на представителей регионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, из-за таких погодных условий в регионе объявили штормовое предупреждение. На отдельных участках края в четверг, 18 сентября, с 15 до 18 часов, а также в течение всего дня 19 сентября 2025 года возможны обильные осадки в виде дождя и ливня. Осадки могут сопровождаться грозой, градом и сильным ветром до 20–23 метров в секунду, предупредили специалисты.