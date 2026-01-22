Спасатель Штыб сообщил, что при провале под лед лыжнику выбраться очень сложно

Спасатель Максим Штыб дал интервью RT , в котором рассказал о действиях в случае, если человек на лыжах провалился под лед.

По его мнению, выбраться из такой ситуации самостоятельно очень непросто.

«Конечно, первым делом отцепить лыжи, а затем выкатываться на лед. Но это требует навыка, и первый раз в жизни получается далеко не у всех», — объяснил эксперт.

Штыб подчеркнул, что выходить на лед можно только при полной уверенности в его надежности. Даже низкая температура не всегда гарантирует, что поверхность выдержит вес человека.