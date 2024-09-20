Спасатель Штыб напомнил, что при подозрительных звуках от соседей нужно звонить в полицию

Если у соседей происходит что-то подозрительное или из их квартиры доносятся странные звуки и запахи, а дверь никто не открывает, то ни в коем случае нельзя самостоятельно пытаться проникнуть в чужое жилище. Об этом радиостанции Sputnik рассказал спасатель, руководитель Центра изучения первой помощи Максим Штыб.
Он объяснил, что чужая квартира неприкосновенна. Поэтому необходимо сразу звонить в соответствующие службы. Если человек почувствовал, что пахнет гарью — набрать 112. Если в квартире кто-то кричит или зовет на помощь — надо звонит в полицию.
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