Спасатель Штыб напомнил, что при подозрительных звуках от соседей нужно звонить в полицию

Если у соседей происходит что-то подозрительное или из их квартиры доносятся странные звуки и запахи, а дверь никто не открывает, то ни в коем случае нельзя самостоятельно пытаться проникнуть в чужое жилище. Об этом радиостанции Sputnik рассказал спасатель, руководитель Центра изучения первой помощи Максим Штыб.