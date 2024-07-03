Спасатель Щетинин: водонагреватели могут разгерметизироваться из-за блокировки клапана

Риск разгерметизации водонагревателя возрастает, если в устройстве заблокирован клапан. Это нередко провоцирует вытекание потока горячей или холодной воды, сообщил спасатель Сергей Щетинин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, в каждом водонагревателе есть специальный клапан, который в случае повышения температуры и давления просто открывается механическим путем. В итоге из-за этого вода выливается наружу по специально отведенной трубке.

В подобных ситуациях не стоит пытаться починить прибор самостоятельно, лучше обратиться к сертифицированным специалистам, отметил Щетинин.

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