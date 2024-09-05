Спасатель Щетинин: во время атаки дронов лучше всего прятаться на подземных стоянках и в метро

Заслуженный спасатель РФ, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с радиостанцией Sputnik дал советы россиянам, где можно спрятаться во время атаки дронами.

В местах, где отсутствуют укрытия, подойдут железобетонные дома с капитальными стенами.

«Спрятаться можно во внутренних помещениях (ванна, туалет), на подземной стоянке, в подвалах, в торговых центрах», — сказал он.

Людям, которые оказались рядом с метро, стоит спуститься внутрь. Спасатель заметил, что во время атак ни в коем случае нельзя оставаться в транспорте и подходить близко к окнам.