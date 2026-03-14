Спасатель Щетинин призвал жителей подтопленных поселений регулярно отслеживать предупреждения от МЧС

Московская область готовится к опасному природному явлению — весеннему половодью. Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал в беседе с «Авторадио» , какие меры предосторожности следует предпринять населению во время «большой воды».

Ожидается, что уровень воды поднимется значительно выше привычных для Подмосковья отметок. Специалист напомнил о важности прослушивания радио и отслеживания предупреждений от МЧС и местных муниципалитетов.

«Если вот это ваше не единственное жилье, то свои вещи, технику, оборудование поднять повыше куда-то там, ну, условно, на чердак там или на второй этаж», — посоветовал эксперт.

Если уровень воды становится критическим, нужно отключить электричество и газ, а также выключить все бытовые приборы.