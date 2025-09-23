Спасатель Щетинин призвал не тушить загоревшуюся технику водой, чтобы избежать удара током

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с «Москвой 24» предупредил о рисках пожара из-за повреждения проводов электроприборов и перегрузки удлинителей.

«Не советую использовать технику, у которой есть повреждения на подводящем электрическом шнуре, — это может стать причиной возгорания. Также не стоит перегружать приборами удлинитель: всегда следует смотреть в характеристиках, на какую мощность он рассчитан», — пояснил Щетинин.

Эксперт также порекомендовал установить в доме оборудование для полного отключения электричества в случае нештатной ситуации и избегать покупки техники в непроверенных местах. Если новое устройство ведет себя странно, его следует вернуть продавцу или отнести в мастерскую.

При возгорании важно немедленно отключить автомат и не использовать воду для тушения воспламенившейся техники, чтобы избежать удара током. Вместо этого нужно накрыть оборудование одеялом или огнеупорным полотном либо применить порошковый огнетушитель, подчеркнул спасатель.