Спасатель Щетинин предупредил об опасности нахождения на льду зимой

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в интервью радио Sputnik рассказал о рисках, связанных с пребыванием на замерзших водоемах. Эксперт подчеркнул, что без необходимости лучше избегать нахождения на льду, а пересекать реки следует только в специально оборудованных местах.

Щетинин отметил, что реки непредсказуемы из-за переменчивой погоды и режима работы гидросооружений.

«Реки очень непредсказуемые. Почему? Потому что первый вариант — это погода. Температурный режим может скакать, это влечет за собой повреждение льда», — пояснил спасатель.

По его словам, лед может быть многоуровневым и непрочным, особенно под снегом, где сложно визуально определить его состояние. Эксперт также добавил, что неспециалисту сложно на глаз определить прочность льда.

«Сейчас, под снегом вы не определите, какой лед. Чисто внешне может поверхность казаться ровной и гладкой, под снегом не видно никаких проталин, промоин и т. д.», — предупредил спасатель.