Спасатель Щетинин посоветовал не выходить во время грозы на улицу

Защититься от удара молнии можно, и первое, что нужно сделать — укрыться в каком-то стационарном помещении. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

По его словам, можно забежать в подъезд или торговый центр, если до дома или офиса добираться долго. А вот садиться в автомобиль — опасно.

«Если вы увидели, что да, действительно, фронт подходит, раскаты грома, молнии, то, безусловно, нужно поскорее укрыться в стационарном помещении или каком-нибудь подъезде дома, торговом центре», — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что, если человек пережидает грозу дома, нужно закрыть окна и двери. Кроме того, рекомендуется отключить все приборы, газ и отопление.