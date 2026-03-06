Спасатель Щетинин объяснил, что при уходе под лед нужно максимально сбросить с себя все тяжелые предметы

Главное управление гражданской защиты Московской области предупредило о повышенной опасности выхода на лед из-за колебаний температуры. Днем тает снег, а ночью возможны легкие заморозки, что приводит к потере прочности льда на водоемах. Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал «Авторадио» , что делать, если человек все же оказался в такой ситуации.

«В первую очередь не паниковать. Максимально сбросить с себя все тяжелые предметы, которые не позволяют вам вылезти на лед. Раскинуть руки, плавательными движениями ног попытаться выползти на край льда», — посоветовал эксперт.

После того как пострадавший окажется на льду, важно не вставать на ноги, а ползком отступать в направлении берега. Как только вы выбрались — важно быстро согреться, добавил специалист.

Если рядом оказался другой человек, провалившийся под лед, следует немедленно позвонить в службу спасения по номеру 112. Если есть возможность оказать первую помощь и под рукой есть вспомогательные средства — например, буксировочный трос, ветка, доска или длинный шарф — нужно осторожно подползти к пострадавшему, бросить ему этот предмет и постараться вытащить его на лед, подчеркнул Щетинин.