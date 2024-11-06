Спасатель МЧС Халилов: при падении на льду необходимо сгруппироваться и приземлиться на бок

Ноябрьские заморозки принесли в ряд российских регионов первый гололед. В такую погоду необходимо проявлять особую внимательность. Основные правила поведения на льду назвал спасатель МЧС Эдуард Халилов в беседе с сайтом « Мир 24 ».

По его словам, если человек поскользнулся, ему нужно сгруппироваться, приземлиться на бок и перекатиться. Кроме того, в момент падения важно постараться присесть.

«В гололед надевайте обувь на низком каблуке с рельефной подошвой из пористого материала. Не занимайте руки хрупкой или тяжелой ношей, в том числе телефоном, и не держите руки в карманах», — добавил эксперт.

Он также посоветовал держаться подальше от зданий и деревьев. Таким образом получится избежать рухнувшей сосульки или обледенелой ветви.