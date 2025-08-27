Спасатель Леонов не удивился отсутствию сигнала с чипа пловца Свечникова во время заплыва через Босфор

Отсутствие сигнала с чипа российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор, не является удивительным. Чипы, прикрепленные к ногам спортсменов, не предназначены для поиска и не показывают местоположение человека. Об этом Life.ru сообщил депутат Государственной думы, спасатель и координатор «Лизы алерт» Олег Леонов.

Леонов считает, что чип может подавать сигнал только при попадании в определенную локацию и мог разрядиться.

«А еще у нас есть общее правило — если человек зашел в воду, то искать его надо в воде», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что Босфор — опасная трасса для пловцов из-за течения и других особенностей открытой воды.