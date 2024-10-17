Спасатель Халилов призвал россиян, выходящих в открытое море, брать с собой средства спутниковой связи

Эксперт по выживанию в экстремальных условиях Эдуард Халилов в беседе с радио «Говорит Москва» призвал россиян, которые выходят в открытое море, убедиться в работоспособности судна, а также брать с собой средства спутниковой связи.
Спутниковый телефон позволит подать сигнал по типу: «Мы живы, ищите нас, спасайте». Любая ошибка со стороны туриста, который плавает в открытом море, может стать для него роковой, добавил собеседник.
Халилов прокомментировал случай Пичугина, отметив, что Охотское море — не самое приветливое и не самое теплое, чтобы выходить туда на резиновой лодке.
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