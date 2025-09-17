Спасатель Халилов предупредил, что купание с ранами и украшениями может привлечь морских хищников

Спасатель МЧС России и эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал сайту News.ru о рисках купания в открытых водоемах с кровоточащими ранами или украшениями. Специалист объяснил, что эти факторы могут привлечь морских хищников.

По словам эксперта, запах крови и блестящие предметы действуют на животных как приманка. Акулы чувствуют кровь на расстоянии до 1,5 километра, поэтому важно избегать купания с ранами.

Халилов также рекомендовал снимать украшения перед входом в воду, чтобы не привлекать внимание барракуд, которые могут принять их за наживку.