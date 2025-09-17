Спасатель Халилов посоветовал при встрече с акулой попытаться ударить ее по носу

Эксперт по выживанию и спасатель МЧС России Эдуард Халилов в интервью сайту News.ru рассказал о мерах безопасности при встрече с акулой.

По словам специалиста, если акула оказалась рядом, важно сохранять спокойствие и не совершать резких движений. Если поблизости есть плавательное средство, например, лодка или яхта, следует незамедлительно воспользоваться им, чтобы покинуть воду.

Спасатель отметил, что в случае непосредственной угрозы нападения можно попытаться ударить акулу по носу. Однако стоит учесть, что это может быть сложно сделать под водой.

Халилов подчеркнул, что нападения акул на людей редки, поскольку акулы не охотятся на человека целенаправленно. Большинство происшествий случаются по ошибке или из-за поведения самого человека. Чтобы избежать подобной встречи, важно не заплывать далеко в одиночестве и избегать мест скопления рыбаков, резюмировал эксперт.