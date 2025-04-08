Иногда весенняя погода играет с медведями злую шутку: первые теплые дни заставляют их покинуть берлоги, но вскоре зима возвращается, создавая трудности. Эти животные считаются самыми опасными, предупредил президент Российского союза спасателей Алексей Дударев в беседе с ОТР .

По его словам, такие косолапые отличаются высокой степенью агрессии, потому что не успели адаптироваться к пробуждению. Если медведь вышел из спячки раньше, чем появилась растительная пища, он может приблизиться к поселениям людей, заявил эксперт.

«Медвежий край — это Камчатка, это Магадан, это Сибирь, это Урал, <…> Поволжье, Нижегородская область, Кировская область», — напомнил специалист.

При встрече с диким зверем, добавил спасатель, лучше избегать резких движений и не провоцировать животное. Лучший вариант — не поддаваться панике и отходить как можно медленнее по диагонали, не поворачиваясь спиной.