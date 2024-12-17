Спасатель Давыденко назвал светодиодные новогодние гирлянды наиболее безопасными

Директор тренинг-центра «Команда 112», спасатель Артур Давыденко в беседе с Life рассказал, на что обращать внимание при выборе новогодней гирлянды.

По словам эксперта, качественная гирлянда всегда имеет полный набор документов. Наиболее безопасными он назвал не на лампочках накаливания, а светодиодные. Спасатель обратил внимание на исправность розеток в квартире.

«Одинаково безопасны и гирлянды на батарейках, и те, которые нужно вставлять в розетку, если не нарушена целостность обмотки гирлянды», — сказал эксперт.

Давыденко призвал покупать товар у сертифицированных компаний, которые предоставляют полный пакет документации, включая технические характеристики и инструкцию по эксплуатации.