Создатель дрона «Упырь» Ткачев рассказал, что Путина заинтересовала история его создания

В Специальном техническом центре Санкт-Петербурга Ткачук продемонстрировал свою разработку и присутствовал на заседании военно-промышленной комиссии, посвященной развитию беспилотных технологий.

Ткачук отметил, что его поразило, насколько президент интересуется личными историями. Путин спрашивал о том, как они начинали, с чего начался проект и какая основная концепция. Лишь потом он обратил внимание на технические детали, интересуясь системой безопасности, включая реализацию предохранителей и механизм воздушного подрыва.