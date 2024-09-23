Создатель дрона «Упырь» Ткачев рассказал, что Путина заинтересовала история его создания

Создатель FPV-дронов «Упырь» Владимир Ткачук поделился впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным, которую провели 19 сентября, сообщил сайт телеканала «Звезда».
В Специальном техническом центре Санкт-Петербурга Ткачук продемонстрировал свою разработку и присутствовал на заседании военно-промышленной комиссии, посвященной развитию беспилотных технологий.
Ткачук отметил, что его поразило, насколько президент интересуется личными историями. Путин спрашивал о том, как они начинали, с чего начался проект и какая основная концепция. Лишь потом он обратил внимание на технические детали, интересуясь системой безопасности, включая реализацию предохранителей и механизм воздушного подрыва.
Уголовное дело о похищении женщины возбудили в Саратовской области
Мастер-классы, концерты и конкурсы провели в День деревни Степащино
«Ракеты и еще больше авиации». С какими просьбами Украина выйдет на ГА ООН
Шольц заявил о наличии веских причин для отказа Украине в ударах по России
Санитар спас раненых сослуживцев в зоне СВО
Текущий ремонт Фаустовской школы завершили в Воскресенске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте