Создатель дрона «Упырь» Ткачев рассказал, что Путина заинтересовала история его создания

Создатель FPV-дронов «Упырь» Владимир Ткачук поделился впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным, которую провели 19 сентября, сообщил сайт телеканала «Звезда».

В Специальном техническом центре Санкт-Петербурга Ткачук продемонстрировал свою разработку и присутствовал на заседании военно-промышленной комиссии, посвященной развитию беспилотных технологий.

Ткачук отметил, что его поразило, насколько президент интересуется личными историями. Путин спрашивал о том, как они начинали, с чего начался проект и какая основная концепция. Лишь потом он обратил внимание на технические детали, интересуясь системой безопасности, включая реализацию предохранителей и механизм воздушного подрыва.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте