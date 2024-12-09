Советник по инвестициям БРИКС Тэкжан назвал Турцию одним из важнейших хабов

Если рассматривать с точки зрения логистики, то Турцию можно назвать одним из важнейших и выгодных хабов. Такое мнение выразил на Международной неделе бизнеса в Уфе советник по инвестициям в бизнесе и международной торговле в совете БРИКС Чихангир Тэкжан, сообщило «ФедаралПресс».
Тэкжан отметил, что Турция является для всех компаний удобным транспортным узлом, развязкой, с помощью которой осуществляются поставки.
Кроме того, очевидны выгоды Турции с точки зрения системы банков. Та доступны переводы всех видов. При том Турцию отличает выгодный курс и отсутствие налогов за проведенные транзакции.
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