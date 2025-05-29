Советник губернатора Езикеева заявила, что не верит в независимый успех ИИ

По ее словам, нейросеть нуждается в обучении и без человека не сможет достичь высоких результатов.

«Как составлять резюме, заполнять вакансию — эту рутинную работу искусственный интеллект делает очень хорошо. Но там, где нужно подумать, к сожалению или к великому счастью, может только человек», — заявила госслужащая.

Она отметила, что внедрение искусственного интеллекта возможно в любой области, но пока нейросети не достигли высокого уровня в сложных задачах. Процесс введения ИИ на предприятия требует серьезного увеличения бюджета, потому шаги будут постепенными и выборочными, добавила Езикеева.