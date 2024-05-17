Советник директора ФСО Девятов: предметы на даче Сталина в Волынском используются в интересах государства | 360°

Общество 17 мая 2024, 12:58 Советник директора ФСО Девятов: предметы на даче Сталина в Волынском используются в интересах государства

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Дача Иосифа Сталина в Волынском остается закрытым режимным объектом. Это связано с тем, что там находятся использующиеся в интересах государства предметы, сообщил советник директора ФСО Сергей Девятов в беседе со «Звездой».

По его словам, некоторые экспонаты дачи сейчас находятся на выставке в Москве в Музее Гаража особого назначения. В свободном доступе можно увидеть «кремлевскую вертушку», подарки от западных лидеров, знаменитый фарфор.

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Девятов отметил, что в ближайшие годы попасть на дачу будет невозможно.