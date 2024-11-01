Совет при Минприроды одобрил проект доклада об охране окружающей среды

Члены Общественного совета при Минприроды РФ одобрили проект государственного доклада об охране окружающей среды. Его подготовили в сотрудничестве с научными учреждениями и федеральными органами, сообщил « ФедералПресс ».

Документ включает аналитическую информацию о состоянии окружающей среды за прошлый год. Благодаря соответствующим данным формируется государственная политика в сфере экологического развития страны, отметил первый заместитель главы ведомства Константин Цыганов.

Член совета и профессор Александр Мясков в свою очередь предложил подготовить три версии доклада, каждая из которых будет учитывать особенности разных категорий пользователей.