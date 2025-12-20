Sovainfo.ru: у ребенка с нарушенным развитием нужно сформировать «чувство группы» перед школой

Подготовка ребенка с ограниченными возможностями здоровья к школе требует внимательного и продуманного подхода. Для успешного вхождения в образовательный процесс родителям необходимо предпринять несколько важных шагов, сообщила sovainfo.ru .

Родитель должен помочь ребенку сформировать «чувство группы» через сюжетно-ролевые игры, ведь школа предполагает соответствующее взаимодействие. В процессе можно научить приветствовать учителя или одноклассника, выполнять роль хорошего ученика. Важно отрабатывать действия, которые происходят на уроке и на перемене.

Когда новоиспеченный школьник начинает заниматься, важно передать педагогу информацию об особенностях ребенка. Необходимо рассказать, что может вызвать нежелательное поведение.