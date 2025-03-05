Социолог Жупник: в России увеличились объемы потребления энергетических напитков

Молодые люди стали чаще пить энергетические напитки в России. Кроме того, за 2019–2020 год производство этих товаров выросло почти в два раза. Об этом рассказала доцент кафедры философии КФУ имени В. И. Вернадского, социолог Олеся Жупник в эфире телеканала «Крым 24».
По словам специалиста, в 2013 году энергетики употребляли 16,6% людей, за десять лет этот показатель увеличился на 6%.
Как отметила Жупник, мужчины пьют бодрящие напитки в два раза чаще, чем женщины. Основная доля потребителей энергетиков приходится на подростков и молодежь до 24 лет.
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