Социолог Сушко рассказал, что треть молодых людей имеют проблемы с планированием будущего

Кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Павел Сушко в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что 35% молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет испытывают значительные трудности с планированием своего будущего.

По мнению специалиста, этот фактор мешает молодежи отделиться от родителей и приобрести собственное жилье.

«Неопределенность будущего становится для молодежи одной из ключевых проблем», — подчеркнул социолог.

Также около 30% молодых людей сообщили, что им сложно планировать и проводить свой досуг из-за нехватки денег.