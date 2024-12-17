Социолог Рощин: дорогой коньяк или качественное вино в красивой бутылке считаются чуть ли не лучшим подарком в России

В Государственной думе предложили запретить дарить друг другу алкоголь, чтобы уменьшить употребление спиртного в стране. Однако социолог Алексей Рощин утверждает, что дорогой коньяк или качественное вино в красивой бутылке считаются чуть ли не лучшим подарком в России. Об этом — в материале Life .

Специалист объяснил, почему алкоголь стал стандартной формой презента в нашей стране.

«Как говорится, русские люди в принципе выпить не дураки. Поэтому очень нравится, что это подарок, с одной стороны, красивый. Всякие импортные бутылки красиво оформляются, красиво выглядят», — сказал он.

Рощин добавил, что подарок в виде алкогольного напитка считается универсальным. Его можно подарить коллегам, родственникам, начальству или сослуживцам. Часто его дарят врачам, учителям и госслужащим. По мнению специалиста, мужчины чаще предпочитают получать алкоголь в подарок. Хотя такой презент не всегда подчеркивает близкие отношения между людьми, он все же уместен во многих ситуациях, заключил собеседник.