Социолог Мозолин назвал инфантильность одной из причин бездетности молодежи

По данным ВЦИОМ, среди молодежи растет число тех, кто не планирует иметь детей. О причинах такой тенденции рассказал социолог Андрей Мозолин в беседе с « ФедералПресс ».

Как пояснил эксперт, в городах и мегаполисах возраст вступления в брак и рождения детей увеличился, в то время как в сельской местности он остается ниже.

«Если мы посмотрим статистику, то страна прирастает за счет сельского населения, малых и средних городов. В мегаполисах дороже жить, поэтому и детей меньше», — отметил аналитик.

По его словам, роль также сыграла инфантильность молодежи. Современные молодые люди дольше считают себя детьми и не готовы брать на себя обязательства.