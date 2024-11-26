Сотруднику НИИ Минобороны вынесли приговор за установку пиратской Windows

В Санкт-Петербурге суд приговорил сотрудника научно-исследовательского центра безопасности технических систем министерства обороны Николая Уразовского к полутора годам ограничения свободы за установку нелицензионного программного обеспечения на служебный компьютер. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Николай Уразовский установил на служебный ноутбук министерства обороны, предназначенный для обработки служебной информации ограниченного распространения, пиратскую операционную систему Windows Zver и вредоносное программное обеспечение.

Он знал о вредоносных свойствах программы перед установкой и пытался обойти предустановленные меры защиты данных.

«Уразовский вину признал. Дело рассматривалось в особом порядке», — отметили в пресс-службе.

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